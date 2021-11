Uni Wien verschärft wieder Maskenpflicht

An der Universität Wien werden die Corona-Maßnahmen ab Montag erneut strenger.

Die Universität Wien verschärft ab Montag wieder die Maskenpflicht. Dann muss in allen öffentlichen Innenräumen sowie im Lehr- und Prüfungsbetrieb die FFP2-Maske auch am Sitzplatz getragen werden. Abgenommen werden darf sie nur für Redebeiträge, teilte die Uni auf ihrer Website mit.

Maßnahme erst im Oktober gelockert

Erst am 25. Oktober hatte die Hochschule diese Maßnahme gelockert und die FFP2-Maske am Sitzplatz im Hör- bzw. Lesesaal bzw. in den PC-Räumen nur mehr empfohlen. Damals wurden auch die Platzbeschränkungen für den Präsenzbetrieb aufgehoben.