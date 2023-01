Ungünstiger Platz zum Faulenzen

Dieses Faultier hat sich definitiv den falschen Ort zum Entspannen ausgesucht.

Nathan Raymer machte gemeinsam mit seiner Familie in Costa Rica Urlaub. Als der 13-Jährige mit einer Seilrutsche durch den Regenwald flog, kam er zum plötzlich zum Stillstand: Ein Faultier hatte es sich auf dem Seil bequem gemacht. „I just clocked it straight in the face!“ („Ich habe ihm gerade ins Gesicht geschlagen!“), rief Nathan erschrocken.

Das Faultier blieb noch ganze 15 Minuten an dem Seil hängen, bevor es sich endlich aus dem Staub machte. Obwohl Nathan in ersten Moment ängstlich wirkt, im Nachhinein betrachtet sieht er das Erlebnis als unvergesslich: „I’ll remember this fort he rest of my life“.