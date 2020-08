Unglückliches Cup Aus für Admira 1b

Die zweite Kampfmannschaft der Dornbirner Admira musste sich in der ersten Runde des VFV Cups dem FC Hittisau nach tollem Spiel mit 0:1 geschlagen geben.

Dornbirn. Dabei startete die junge Dornbirner Mannschaft engagiert in das Duell der ersten Cuprunde und hatte gegen den Gast aus dem „Would“ in der ersten Halbzeit mehr Spielanteile. Bei hochsommerlichen Temperaturen erarbeitete sich die Maderthaner Elf immer wieder den Ball und kam so öfters in den Strafraum der Hittisauer. Die großen Chancen blieben dann aber auf beiden Seiten aus und so ging es mit dem 0:0 Remis in die Halbzeit.