Unglückliche Niederlage für den RHC Dornbirn

Dornbirns Rollhockey-Team verliert in Overtime trotz heroischem Jochum-Hattrick.

Dornbirn. Das erste Playoff-Spiel der Best-of-Five Serie zwischen dem RSC Uttigen und dem RHC Dornbirn am vergangenen Samstag, verlief wie erwartet hochspannend. Trotz eines beeindruckenden Hattricks von Kilian Jochum konnte sich der RHC Dornbirn nicht gegen die Schweizer durchsetzen, die in der Overtime mit 4:3 siegten. Diessbach im Parallelspiel und Uttigen konnten sich jeweils nach Rückständen knapp durchsetzen und die erste Serie für sich entscheiden.

Schon vor der Abreise musste Dornbirns Trainer Francesco Dolce einen herben Dämpfer hinnehmen, Kilian Hagspiel kämpft mit Verletzungsproblemen zudem fehlten die Spieler Sebastian Mostögl und Jonas Fässler. So musste kurzerhand der Spielertrainer selbst sowie die beiden jungen 17-jährigen Nachwuchsspieler Franco Carassai und Debütant Tobias Winsauer in die Presche springen.

So jubelten die Messestädter bereits nach sieben Minuten erstmals auf, Kilian Jochum traf zur 1:0-Führung. Wenig später verwandelte Torjäger Alexis Garcia de los Santos, nach einer blauen Karte von Keeper Abraao Gomes da Silva, treffsicher zum 1:1-Ausgleich. Doch die Chance wieder in Führung zu gehen bei einer Zwei-Minuten-Strafe durch Fabien Waridel, verpassten die Messestädter wie auch bei zahlreichen anderen Hochkarätern.

Mit dem Unentschieden ging es in den zweiten Spielabschnitt. Erneut war es Jochum, der von Martin Maturano hinterm Tor angespielt wurde und auf 1:2 stellte. Es kam noch besser als Jochum in der 39. Minute aus der Distanz zum 1:3 ausholte und mit einem wuchtigen Schuss den Ball mit seinem persönlichen Hattrick im Kreuzeck versenkte. Unglücklich dann der Anschlusstreffer der Heimischen. Dornbirn fuhr einen Konter, verzettelte sich und Uttigen nutzte den Fehler im Gegenzug zum 2:3 eiskalt aus. Es lief die letzte Spielminute, die Hausherren reagierten und riskierten, tauschten ihren Torhüter für einen weiteren Feldspieler und gingen All-in. Ein Schlenzer vors Tor und Uttigen bejubelte elf Sekunden vor dem Spielende den 3:3-Ausgleichstreffer sowie den Gang in die Overtime.