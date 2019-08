Unglückliche Niederlage für den FC Dornbirn

Der FC Dornbirn musste sich Wacker Innsbruck trotz gute Leistung und vieler Torchancen knapp mit 0:1 geschlagen geben.

Nach der Derby-Niederlage gegen Austria Lustenau ging es für Aufsteiger FC Dornbirn heute mit dem schweren Auswärtsspiel bei Wacker Innsbruck, Absteiger aus der 1. Bundesliga, weiter. Doch die Rothosen zeigten von Beginn weg nur wenig Respekt und kamen gut in das Spiel. Den ersten Treffer erzielte dann aber das Heimteam in der 26. Minute: nach einer hohen Flanke in den Strafraum hob Ibrisimovic den Ball über Torhüter Bundschuh zum 1:0 ins Netz. Die beste Möglichkeit auf den Ausgleich vergab Fridrikas, der den Ball nach schöner Kircher-Vorarbeit am Tor vorbei schob - so ging es mit dem knappen Rückstand in die Pause.