Unglückliche Derbyniederlage von Schneider und Co.

Im ersten Derby der Saison mussten sich die Damen des HC Sparkasse BW Feldkirch auswärts mit 27:24 unglücklich geschlagen geben.

Die erste Halbzeit begann, wie man es sich von einem Derby erwarten kann – hitzig, schnell und diesmal auch torreich, denn nach nur sieben gespielten Minuten stand es schon 5:5. Von diesem Zeitpunkt an stellten sich die Feldkircherinnen stets selbst ein Bein und scheiterten an einer miserablen Torausbeute. Oftmals auch in Unterzahl konnten viele Chancen generiert, aber einfach nicht genutzt werden. In der 23. Minute lagen Schneider und Co. damit schon schon mit 6 Toren im Rückstand (14:8). Bis zur Halbzeit konnten die Damen noch auf vier Tore verkürzten ehe es in die Kabinen ging (16:12).