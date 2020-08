Unglaublicher Flug: Mann stürzt sich von Berg runter

Der erste erfolgreiche Sprung von einem Berg in Großbritannien in einem sogenannten "Wingsuit" wurde am 18. August gefilmt. Die Aufnahmen zeigen, wie ein Stuntman von einem hohen Berg mit einem speziellen Fluganzug wegfliegt.

Profi Tim Howell machte den Aufstieg auf den fast 1.300 Meter hohen Berg in Lord Berkleys Seat auf der Ann-Teallach-Bergkette in Schottland. Von dort stürzte sich Howell vom Berg in den freien Fall.

Wingsuit-Fliegen gehört zu den gefährlichsten Extremsportarten der Welt. Daher sind hunderte Fallschirmsprünge Vorraussetzung für die Ausübung der Sportart.