Unglaubliche Stunts: Millinger mag es gefährlich

Stefanie Millinger sorgt mit ihren unglaublichen Verrenkungen und atemberaubenden Stunts für großes Aufsehen.

Die 28-jährige Salzburgerin versorgt ihre 480.000-Personen-Community bei Instagram regelmäßig mit unglaublichen Fotos und Videos. Was sie so besonders macht? Kaum jemand ist so flexibel wie sie!