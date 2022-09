Unglaubliche Schokoladenkunst

Kaum zu glauben, aber wahr: Diese Kreationen sind aus Schokolade. Ein Patissier begeistert das Netz mit seinen spektakulären Schokoladenkunstwerken.

Ob Cello, Skateboard oder Drache - Amaury Guichon zaubert einfach alles aus Schokolade und beeindruckt damit Millionen Menschen.

Tiere oder mythische Wesen, Fahrzeuge und Karusselle, Radios und Uhren, Guichons Schokoladenkunst sind so gut wie keine Grenzen gesetzt. Der Schokoladenkünstler lädt Videos davon, wie er diese unglaublichen Kunstwerke erschafft, und Fotos von den Endergebnissen auf Social Media hoch (Instagram, TikTok, Youtube & Facebook).

Damit ist er extrem erfolgreich: Auf TikTok folgen ihm 15,1 Millionen, auf Instagram 9,6 Millionen Menschen, die auch entsprechend viele Likes dalassen (274 Mio. Likes auf TikTok!).

Eine Erfolgsgeschichte

Der Sohn einer Schweizerin und eines Franzosen wurde 1991 in Cannes geboren und wuchs in Genf auf. Mit 13 Jahren machte er sein erstes Konditorei-Praktikum in Annemasse (Frankreich). Von da an besuchte er immer mehr Kurse und arbeitete schlie´ßlich auch in der Branche.

Schon damals gewann er viele Lokalpreise für seine Werke und kam so auch an eine Lehrstelle im "Maison Lenôtre" in Paris, einer renommierten und weltbekannten Patisserie. Auch hier erzielte er Erfolge, bekam etwa den Ehrentitel als bester Lehrling und übernahm später auch die Leitung der Lenôtre-Boutique in seiner Geburtsstadt Cannes.

Später kehrte er nach Paris zurück, wo er einen bekannten Patisseriewettbewerb gewann und als "Chef Executif" bei der Pattisserie "Hugo & Victor" arbeitete, bevor er mit 22 Jahren nach Las Vegas ging, um die Produktentwicklung und -fertigstellung eines Luxus-Konditoreibetriebs, der "Jean-Philippe Patisserie" zu übernehmen. Auf Vorschlag seines Assistenten Steve Acosta, den er in der Patisserie kennenlernte, fing er schließlich an, auf Social Media Fotos und Videos seiner Kunst zu posten. Mittlerweile ist er der Patissier mit den meisten Followern.



"Pastry Academy"

Guichon hat 2019 zusammen mit dem französischen Patissier Michel Ernots, den er in den USA kennengelernt hat, sogar eine Schule aufgemacht, um den Nachwuchs in seiner Kunst zu unterrichten: die "Pastry Academy".

Eigene Netflix-Serie

Außerdem ist er Host der Netflix-Serie "School of Chocolate" (2021), in der acht Kandidaten unter seiner Anleitung die Schokoladenkunst erlernen sollen.

Was passiert mit den Schokoladenkunstwerken?

Nachdem die Kunstwerke auf Social Media gezeigt werden, werden die meisten ausgestellt, damit die Schüler der "Pastry Academy" sie für ihre Ausbildung als Beispiel benutzen können. Andere werden verkauft, in seltenen Fällen werden sie auch eingeschmolzen und die Schokolade wiederverwendet.

Schokolade kann unter den richtigen Bedingungen (keine Feuchtigkeit, kein Sonnenlicht und richtige Temperatur) übrigens wesentlich länger halten, als man das vielleicht denkt: Nämlich jahrelang. Manche Chefpatissiers behalten ihre Schokoladenkreationen sogar 10 Jahre oder mehr. Allerdings bleiben die Werke über einen so langen Zeitraum nicht in ihrem ursprünglichen Zustand: Manches an der Schokolade ändert sich mit der Zeit. Sie verliert etwas Geschmack und Duft, aber ansonsten bleiben die Kreationen, wenn auf die entsprechenden Bedingungen geachtet wird, meist gut erhalten.