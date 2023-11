Ungewöhnlicher Hundetransport: So holt diese Frau Hunde ab

Ungewöhnlicher Anblick in Alaska: Eine Frau fährt täglich mit einem umgebauten Schulbus herum, um Hunde einzusammeln und zur Hundebetreuung zu bringen.

Ein Hund sitzt am Straßenrand und wartete darauf, vom Bus abgeholt zu werden. Das ist ein Anblick, denn man nicht jeden Tag sieht. Doch in einem Dorf in Alaska ist das ziemlich normal. Wie man im Video sieht, fährt eine Frau mit einem ehemaligen Schulbus durch das Dorf, um Hunde einzusammeln und zur Hundebetreuung zu bringen. Die Vierbeiner steigen selbstständig ein, begrüßen sich freudig und setzen sich auf ihren Platz.