Ungewöhnlicher Einsatz: Cobra-Scharfschützen trennen Leiterseile von Strommasten.

In einem außergewöhnlichen Einsatz haben Polizei-Scharfschützen in Tirol durch Präzisionsschüsse Seile von einem Strommast getrennt, nachdem Hangbewegungen zu Spannungen geführt hatten.

Scharfschützen der Polizei-Sondereinheit Cobra haben am Dienstag im Tiroler Bezirk Landeck durch gezielte Präzisionsschüsse Leiterseile von einem Strommast getrennt. Hangbewegungen hatten zu Spannungen an den Seilen geführt, teilte das Land in einer Aussendung mit. Der ungewöhnliche Einsatz sei die beste Option zur Behebung des Problems gewesen, hieß es. Direkte Arbeiten an dem Strommast mit einer 110-kV-Leitung der TINETZ waren demnach aus Sicherheitsgründen unmöglich.