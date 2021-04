Ungewöhnliche Saison am Bödele ging zu Ende

Mit dem Osterwochenende ging auch am Bödele die Wintersaison zu Ende.

Dornbirn . Dank der guten Schneelage konnte das Skigebiet oberhalb von Dornbirn seine Saison um eine Woche verlängern und so konnten die herrlichen Pisten am Bödele bis zum Osterwochenende befahren werden.

Auch im Skigebiet Bödele war Anfang Dezember ein planmäßiger Saisonstart aufgrund der Corona Situation nicht möglich und so gingen im Familienskigebiet die Lifte erst mit dem 24. Dezember in Betrieb. In weiterer Folge fanden die Wintersportfans dann allerdings beste Bedingungen vor und so nutzten zahlreiche Skibegeisterte die Abfahrten und Pisten der Lifte Hochälpele, Weißtanne, Lank, Seeblick und Oberlose. Auch auf die hygienischen Schutzmaß­nah­men wurde am Bödele geachtet und so konnten alle Vorgaben auch bestens umgesetzt werden.