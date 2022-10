Ungewöhnliche Freunde: Hund & Seehund spielen miteinander

Ein ganz besonderes "Hunde"-Duo: An der kalifornischen Küste kam es zu einer außergewöhnlichen Begegnung von "Land"- und Seehund.

Hündin Moe und Seehund Sammy haben sich am Strand angefreundet.

Freunde zu Wasser und zu Land

Unerwartete Begegnung

Dave "Nelly" Nelson geht fast jeden Morgen mit seiner Hündin Moe, kurz für Mokuleia (hawaiisch: "Distrikt des Überflusses"), am Strand spazieren. Dabei bekamen die beiden vor kurzem unerwartete Gesellschaft: Ein Seehund folgt ihnen gleich an mehreren Tagen im Wasser am Ufer entlang.