Ungebremste Begeisterung beim Oldtimertreffen

Es schien der perfekte Tag zu sein. Der Wettergott meinte es gut mit den Oldtimerfahrern und bescherte den Veranstaltern beste Wetterverhältnisse um das weit über die Grenzen hinaus bekannte Oldtimertreffen in Mellau durchzuführen.

Zum Eventstart trafen sich die Oldtimerfreunde in Andelsbuch um gemeinsam an einer Besichtigung der Betonwerk BWB Bregenzerwald teilzunehmen. Kurz vor Mittag machten sie sich auf den Weg um im Konvoi in Richtung Mellau zu fahren. Der Parkplatz beim Feuerwehrhaus und die umliegende Wiese war für die ankommenden Fahrzeuge bereitgehalten und neugierige Zaungäste staunten nicht schlecht was da so alles anrollte. Eine Kolonne von über einhundert, vor allem große Lastkraftwagen und geschichtsträchtige Omnibusse sowie alte Automobile, historischen Alltagsfahrzeugen, Traktoren, Motorräder, Mopeds und Mofas parkierten in Mellau und wurden zur Schau gestellt.