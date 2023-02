Ungebremst in SUV geprallt - Mann (37) verletzt und ...

Am Montag ereignete sich ein Auffahrunfall in Bregenz auf der Rheinstraße.

Am 20.02.2023, um 16:15 Uhr, fuhr ein 37-jähriger Pkw-Lenker auf der Rheinstraße von Hard kommend Richtung Bregenz. Auf Höhe der Kreuzung Rheinstraße/Reutegasse erlitt der 37-Jährige offenbar einen Schwindelanfall und fuhr in Folge dessen ungebremst in den vor ihm an der Ampel stehenden Pkw eines 27-Jährigen. Der 37-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Lkh Bregenz eingeliefert. Der 27-Jährige erlitt durch den Unfall keine Verletzungen. An beiden Pkw entstand Sachschaden in unbestimmter Höhe und beide mussten vom Abschleppdienst abgeschleppt werden. Aufgrund des starken Öl- und Kühlmittelverlustes wurde auch die Feuerwehr alarmiert.