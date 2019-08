Unfassbar! Frau schleift Hund hinter dem Auto zu Tode!

Achtung: Dieses Video ist nicht für sensible Menschen oder Kinderaugen gedacht!

Ein unglaublich schreckliches Tierschutz Disaster in dieser Woche in Ungarn. Eine 68-jährige Frau aus dem Süden Ungarns hat ihren Hund an einem Seil hinter ihrem Auto hergezogen. Der Hund kam dadurch qualvoll zu Tode. Als Passanten die Frau stoppten und zur Rede stellen, zeigt sie keinerlei Einsicht und Reue und versteht die Aufregeung nicht...der Hund habe es verdient.