Unfall: Mopedlenker fährt ohne Helm und Beleuchtung

Am Dienstagabend kam es in Tschagguns auf Höhe der Feuerwehr zu einem Unfall zwischen einem 17-jährigen Mopedlenker und einem 70-jährigen Pkw-Lenker aus Tschagguns.

Der Moped-Lenker fuhr dabei mit seinem Moped ohne Kennzeichen und ohne Beleuchtung auf der Zelfenstraße in Fahrtrichtung Golfclub Schruns Zelfen. Zur gleichen Zeit fuhr der Pkw-Lenker in Fahrtrichtung Tschagguns. Auf Höhe der Kreuzung bog der Pkw-Lenker nach links in die Anton-Brugger-Straße ab. Da der Pkw-Lenker den entgegenkommenden Mopedlenker aufgrund der fehlenden Beleuchtung übersah, prallte dieser gegen den abbiegenden PKW.