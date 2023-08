Unfall mit Fahrerflucht in Lustenau

In der Nacht auf Samstag kam es im Kreisverkehr an der Rheinbrücke in Lustenau zu einem Unfall. Der Fahrer des Wagens flüchtete vom Unfallort.

Am Samstag, den 12.08.2023, gegen 04:50 Uhr morgens fuhr ein Pkw-Lenker auf der L203 von Hard kommend in Richtung Lustenau.