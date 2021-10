Unfall mit 2,08 Promille – mit Pkw überschlagen

In Donnerstagabend ist in Hohenems ein schwer alkoholisierter Pkw-Lenker verunfallt. Ein Alkoholtest ergab über 2 Promille.

Am Donnerstagabend war ein 21-jähriger Mann aus Hohenems mit seinem Pkw auf der Roßniser Straße in Frastanz unterwegs. Der Mann verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug, kam rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach dabei einen Holzzaun. In weiterer Folge überschlug sich das Fahrzeug auf der abschüssigen Wiese ehe es zum Stillstand kam.