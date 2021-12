Unfall: Kleidung eines 62-Jährigen geriet in Brand

Gegen 13.30 Uhr war ein 62-Jähriger in Bregenz damit beschäftigt Benzin in einem Laubbläser nachzufüllen, wobei die Kleidung des Mannes in Brand geriet.

Am Dienstag, 28.12.2021 um etwa 13.30 Uhr, arbeitete ein 62-jähriger Mann mit einem benzinbetriebenen Laubbläser in einer Tiefgarage in Bregenz. Vermutlich beim Befüllen des Gerätes entzündete sich das Benzin aus noch unbekannter Ursache, wodurch die Kleidung des Mannes in Brand geriet.

Beim Eintreffen der Polizeistreife wurde der Mann vor der Tiefgarage bereits von der Rettung erstversorgt. Er erlitt Verletzungen zweiten und dritten Grades und wurde ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert. Die genaue Brandursache wird von der Polizei noch ermittelt.