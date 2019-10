Tragischer Unfall in Schwarzenberg fordert zwei Todesopfer

Unfall in Schwarzenberg: Ermittlungen laufen

Nach dem Unfall mit zwei Toten am Samstagabend in Schwarzenberg laufen am Sonntag die Ermittlungen auf Hochtouren, grundlegend neue Erkenntnisse gab es vorerst aber keine.

Die Polizei war mit Erhebungen zur Unfallursache beschäftigt. Ebenfalls keine neuen Angaben gab es zum Gesundheitszustand einer lebensgefährlich verletzten 23-Jährigen und einer schwer verletzten 16-Jährigen.

Zwei Tote, zwei Schwerverletzte

Am frühen Samstagabend geriet auf der Egger Straße (L26) kurz vor der Losenbachbrücke ein 19-jähriger Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, wo er im rechten Winkel gegen den Wagen eines 45-jährigen Familienvaters prallte. Der 19-Jährige sowie ein 21-Jähriger auf dem Beifahrersitz wurden bei dem Unfall getötet, die beiden jungen Frauen auf dem Rücksitz erlitten eine lebensgefährliche bzw. schwere Verletzung. Sie wurden mit Helikoptern ins Krankenhaus geflogen, die 23-Jährige nach Feldkirch, die 16-Jährige nach Dornbirn.

Fünfköpfige Familie leicht verletzt

Die Insassen im Pkw des 45-Jährigen - er führte seine 40 Jahre alte Gattin sowie die drei Töchter mit sich - kamen mit leichten Verletzungen davon. Sie wurden ins Krankenhaus nach Bregenz eingeliefert. Während ursprünglich von zwei Töchtern die Rede gewesen war, korrigierte die Polizei ihre Angaben am Sonntagvormittag. Auf dem Rücksitz waren drei Mädchen im Alter von acht (Zwillinge) sowie von elf Jahren mitgefahren.

Die beiden total beschädigten Fahrzeuge wurden zur Abklärung der Unfallursache sichergestellt. Ein Alko-Test bei dem 45-Jährigen verlief negativ.