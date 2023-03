Unfall in Lustenau: Zwei Personen verletzt

Am Samstagmorgen kam es in Lustenau zu einem Unfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Am Samstag gegen 09.05 Uhr fuhr ein 55-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der bevorrangten Gemeindestraße Grüttstraße in Lustenau in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Zur selben Zeit fuhr ein 63-jähriger Mann mit einem elektrisch betriebenen PKW auf der Gemeindestraße Bahnhofstraße auf die Kreuzung Grüttstraße/Bahnhofstraße zu. Im Kreuzungsbereich kam es zur rechtwinkligen Kollision der beiden Pkw.

Beide Beteiligten klagten an der Unfallstelle über Schmerzen. Der 55-Jährige wurde durch die Rettung erstversorgt in das Krankenhaus Dornbirn zur weiteren Untersuchung verbracht. Der 63-Jährige nahm keine Behandlung durch die Rettung in Anspruch. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit.