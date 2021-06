Unfall in Lustenau - Zeugen gesucht

Nach einem Unfall in Lustenau, bei dem zwei Personen verletzt wurden, sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Montag um 7.45 Uhr kam es in der Lustenauer, Hagstraße auf Höhe Hausnummer 28 in Fahrtrichtung Ortsmitte zu einem Auffahrunfall zwischen einem schwarzen Audi S4 und einem gelben Seat MII. Durch den Unfall wurden der 22-jährige Lenker des Seat und dessen 19-jährige Beifahrerin unbestimmten Grades verletzt. Die beiden Unfallbeteiligten wurden in das LKH Bregenz verbracht. Der 18-jährige Lenker des Audi blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs werden etwaige Zeugen ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Lustenau in Verbindung zu setzen.