Unfall in Lustenau fordert drei Schwerverletzte

Ein Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen hat am Donnerstagmittag in Lustenau drei Schwerverletzte und einen Großeinsatz der Rettungskräfte zur Folge.

Am Donnerstag, den 28.7.2022, gegen 12.20 Uhr fuhr eine 82-jährige Frau aus Lustenau mit ihrem Auto in Lustenau auf der Hohenemser Straße in Fahrtrichtung Ortszentrum. Auf Höhe des Hundesportplatzes geriet sie aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn.