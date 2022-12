Unfall in Lauterach: Zwei Verletzte

Bei einem Unfall in Lauterach wurden zwei Personen verletzt.

Ein 20-jähriger Pkw-Lenker fuhr am Montag um 5.45 Uhr in Lauterach auf der L 190 von Dornbirn kommend in Richtung Bregenz. Bei der Kreuzung mit der L 3 bog der Lenker nach links in Richtung Hard ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der L 190 von Bregenz kommenden und in Richtung Dornbirn fahrenden, ebenfalls 20-jährigen Pkw-Lenker.