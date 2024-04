Unfall in Lauterach: Pkw-Lenkerin krachte in Säule

Am Dienstagabend kam es in Lauterach zu einem Unfall auf der L190 Vorarlbergerstraße.

Am 16. April 2024 gegen 17:30 Uhr kam es entlang der Bundesstraße in Lauterach zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 61-jährige Frau fuhr mit ihrem Fahrzeug in Fahrtrichtung Bregenz. Dabei ist die Frau plötzlich in einen Sekundenschlaf verfallen. In Folge ist die Frau rechts von der Fahrbahn abgekommen.