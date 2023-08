Ein 75-Jähriger kam am Dienstagnachmittag von der Fahrbahn ab und krachte in einen Baum.

Unfall in Langen bei Bregenz: 75-Jähriger verletzt

Ein 75-Jähriger kam in Langen bei Bregenz von der Straße ab und krachte sowohl in einen Baum als auch in einen Hasenstall.

Ein 75-jähriger Mann aus Langen bei Bregenz war am Dienstag gegen 14.30 Uhr mit seinem Fahrzeug in Langen in Richtung Kirche unterwegs, als er auf Höhe Dorf 271 links von der Fahrbahn ab.

Er krachte in weiterer Folge gegen einen Baum und einen Hasenstall, in dem sich zwei Tiere befanden. Der Mann wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und ins LKH Bregenz gebracht.

