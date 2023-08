Auto kracht in Baum

Die Einsatzkräfte wurden am Dienstagnachmittag zu einem Einsatz in Langen bei Bregenz gerufen.

Ein 75-Jähriger war am Dienstag gegen 14.30 Uhr in Richtung Kirche unterwegs, als er aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug krachte sowohl in einen Hasenstall als auch in einen Baum ehe es zum Stillstand kam.