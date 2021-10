Unfall in Hard: Pkw kam in Wiese zum Stillstand

Am Samstagabend kam es in Hard zu einem Verkehrsunfall, wobei ein 19-jähriger Pkw-Lenker auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem 52-jährigen Pkw-Lenker kollidierte.

Ein 52-jähriger Pkw-Lenker fuhr am Samstag, 23.10.2021 um 18 Uhr, in Hard auf der Rheinstraße (L 202) von Bregenz kommend in Richtung Schweiz. Im Fahrzeug führte er drei weitere Personen mit sich. Aufgrund des Kolonnenverkehrs war der 52-Jährige mit geringer Geschwindigkeit unterwegs.