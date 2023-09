Unfall in Götzis: 15-Jährige schwer verletzt

Ein Verkehrsunfall in Götzis am frühen Morgen des 20. September 2023 führte zu schweren Verletzungen bei einer 15-jährigen Mopedfahrerin.

Am frühen Morgen des 20. September kam es in Götzis zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 15-jährige Mopedfahrerin schwer verletzt wurde. Der Vorfall ereignete sich gegen 06:30 Uhr an der Kreuzung der Appenzeller Straße in Götzis.