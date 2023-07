Unfall in Hard: Auto landet auf dem Dach

In der Nacht auf Samstag kam es in Hard zu einem Unfall.

Eine alkoholisierte 28-jährige Frau fuhr am Samstag um 03.35 Uhr auf der regennassen Lustenauer Straße (L203) von Lustenau kommend in Richtung Hard. Das Fahrzeug lenkte angeblich aus unbekannter Ursache nach rechts und die Frau steuerte deshalb nach links. Als das Fahrzeug in der Folge nach links ausbrach, lenkte sie rechts dagegen und das Fahrzeug kam im Bereich km 15,2 rechts von der Fahrbahn ab.