Unfall in Frastanz: Alkolenker beschuldigt Mitfahrer

Ein 64-jähriger Alkolenker verursachte am Samstag in Frastanz einen Verkehrsunfall. Er beschuldigte zunächst seinen Mitfahrer.

Eine 45-jährige Pkw-Lenkerin fuhr am Samstagabend in Frastanz auf der Feldkircher Straße (L 190) in Richtung Dorfmitte als ein nachkommender Pkw auf ihr Auto auffuhr. Die Frau verletzte sich dabei leicht und musste mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand starker Sachschaden.