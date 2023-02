Unfall in Feldkirch: Wer ist der Lenker des weißen Pkw?

Am Donnerstag ereignete sich ein Unfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Radfahrer.

Am 23.02.2023 um 16.15 Uhr, fuhr ein Pkw-Lenker mit seinem Pkw auf der Liechtensteinerstraße (L191a) in Feldkirch, in Fahrtrichtung Liechtenstein. Auf Höhe Straßenkilometer 1,855 beabsichtigte der PKW Lenker sein Fahrzeug auf den seitlich zur Fahrbahn befindlichen Parkplätzen zu parkieren. Dabei touchierte er mit dem rechten Außenspiegel einen auf dem Fahrradstreifen fahrenden Radfahrern, welcher gerade in die selbe Fahrtrichtung fuhr.