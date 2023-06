Unfall in Feldkirch - Radfahrer verletzt

Am Mittwoch um 21.45 Uhr, ereignete sich in Feldkirch, Hohle Gasse, ein Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Pkw-Lenkern und einem Fahrradfahrer.

Der Fahrradfahrer fuhr in Feldkirch vom Zellerweg kommend in Richtung Hohle Gasse. Dabei kamen dem Radfahrer zwei hintereinander fahrende Pkw entgegen. Der nachfahrende Pkw setzte dabei zu einem Überholmanöver an. Dadurch fuhr er direkt auf den ihm entgegenkommenden Radfahrer zu. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Radfahrer nach rechts aus, fuhr dabei auf den Grünstreifen neben der Straße und kam dadurch zu Sturz. Der Radfahrer erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen.