Unfall in Feldkirch: Pkw überschlägt sich

Feldkirch - Ein 46-jähriger Pkw-Lenker kam in Feldkirch von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Am Montagnachmittag fuhr ein 46-jähriger Mann aus der Schweiz mit seinem Pkw von Feldkirch in Richtung Liechtensteiner Grenze. Im Bereich der Hubstraße kam dieser aus derzeit unbekannten Gründen von der Straße ab und fuhr auf den am Straßenrand befindlichen Hang. Nach rund zehn Metern kippte das Fahrzeug, überschlug sich und kam am Straßenrand zum Liegen.