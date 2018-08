Unfall in Feldkirch: Pkw kracht gegen Gartenmauer

Aus bislang noch unbekannter Ursache krachte ein Pkw-Lenker in Gisingen gegen eine Gartenmauer. Der Unfalllenker flüchtete, konnte aber von einem Polizeibeamten gefasst werden.

Ein Pkw-Lenker war am Donnerstag gegen 22.00 Uhr auf der Heldenstraße unterwegs. Aus bislang noch unbekannter Ursache kam er von der Straße ab, und krachte in Folge gegen eine Gartenmauer. Der Mann versuchte, von der Unfallstelle zu flüchten. Ein Polizist in Zivil bemerkte dies, und nahm die Verfolgung auf. Es gelang dem Beamten, den Unfalllenker zu stoppen. Der Pkw-Lenker hatte Kopfverletzungen erlitten. Er wurde ins Spital eingeliefert.