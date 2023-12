Unfall in Egg Großdorf: Auto überschlagen

In Egg ereignete sich am Donnerstagnachmittag auf der Großdorfer Straße bei der Kirche ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Pkw überschlug.

Am Donnerstagnachmittag kam es in Egg Großdorf in der Nähe der Kirche zu einem Verkehrsunfall. Das Fahrzeug eines 31-jährigen Mannes kam in einer Kurve ins Schleudern, wobei das Auto gegen eine Stiege und einen Stein prallte und sich anschließend überschlug.