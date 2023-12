Auto fährt in sein Haus, Leo Ratz bleibt entspannt: "Das kann passieren"

Am Donnerstagnachmittag kam es in Egg zu einem Unfall.

Ein 31-Jähriger war am Donnerstag gegen 15.20 Uhr auf der L29 Großdorfer Straße in Egg unterwegs. Auf Höhe der Kirche kam er in einer Kurve ins Schleudern, prallte zuerst gegen eine Stiege und dann gegen einen Stein. In weiterer Folge überschlug sich das Fahrzeug.