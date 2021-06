Unfall in Dornbirn - Zeugen gesucht

Eine 15-Jährige wurde bei einem Unfall in Dornbirn verletzt - die Polizei sucht nach einem der Beteiligten sowie weiteren Zeugen.

Am Dienstag gegen 7.35 Uhr ereignete sich in Dornbirn auf der Lustenauerstraße (L 204) ein Verkehrsunfall. Eine 15-jährige Dornbirnerin war mit ihrem Kleinkraftrad (Vespa) auf der Lustenauerstraße von der Stadtmitte kommend in Richtung Messepark unterwegs. Unmittelbar vor ihr bog ein entgegenkommender Pkw nach links in eine Hauszufahrt ab. Der bislang unbekannte Lenker des Pkw dürfte die Mopedfahrerin übersehen haben.