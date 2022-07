Unfall in Bürs: Autofahrerin und Zeugen gesucht

In Bürs passierte am 13. Juli ein Unfall mit einer Rad- und einer Autofahrerin, die keine Personalien austauschten. Die Polizei sucht Zeugen und die PKW-Lenkerin.

Am 13. Juli gegen 10:30 Uhr kam es auf dem Schutzweg beim Aulandweg in Bürs (vor der Abzweigung zur Firma Schmidts-Erben) zu einer Berührung zwischen einer Radfahrerin und einem schwarzen PKW. Die PKW-Lenkerin erkundigte sich nach dem Zustand der Radfahrerin, diese gab jedoch an nicht verletzt zu sein. Beide verließen die Unfallstelle, ohne gegenseitig die Personalien auszutauschen. Nachträglich ließ sich die Radfahrerin aufgrund einer Prellung und Abschürfungen ambulant im LKH Bludenz behandeln. Die am Unfall beteiligte Lenkerin sowie eventuelle Zeugen werden ersucht sich mit der PI Bludenz in Verbindung setzen.

Polizeiinspektion Bludenz, Tel. +43 (0) 59 133 8100