Unfall in Bregenz: Frau in Pkw eingeklemmt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag wurde eine Pkw-Lenkerin unbestimmten Grades verletzt.

Eine 35-jährige Pkw-Lenkerin fuhr am Dienstag in Bregenz bei Grünlicht von der Felchenstraße in die Kreuzung mit der Rheinstraße ein. Ein 19-jähriger Pkw-Lenker fuhr zeitgleich auf der Rheinstraße in Richtung Hard zur Ampelkreuzung. Der Mann war vermutlich durch sein Mobiltelefon abgelenkt und dürfte hierdurch das Rotlicht und den in die Kreuzung einfahrenden Pkw übersehen haben.