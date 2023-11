Unfall in Bludenz: Auto überschlägt sich

Am frühen Mittwochmorgen kam es auf der Montafonerstraße in Bludenz zu einem Verkehrsunfall.

Am Mittwochmorgen bog eine 42-jährige Frau mit ihrem Pkw in Bludenz von der Montafonerstraße in die Brunnenfeldstraße ein und touchierte dabei die Bordsteinkante. Nach einigen Metern kam die Lenkerin mit ihrem Fahrzeug rechts von der Brunnenfeldstraße ab, überschlug sich und kam am Ende einer steilen Böschung auf der Fahrerseite liegend auf der Fahrbahn der Montafonerstraße zum Stillstand. Die Verunfallte klemmte sich dabei den linken Fuß zwischen Fahrzeug und Fahrbahn ein und wurde durch den Unfall unbestimmten Grades verletzt.