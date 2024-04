Unfall beim Pfändertunnel-Portal - Totalsperre

Nach einem Unfall am Freitagmittag ist der Pfändertunnel aktuell komplett gesperrt.

Am Freitagmittag kam es zu einem schweren Unfall bei der Einfahrt in den Pfändertunnel in Richtung Deutschland. Ein Sattelschlepper war nach eigenen Angaben mit Autopilot unterwegs, als das Fahrzeug aufgrund eines technischen Defektes stark abbremste. Ein nachfolgender Lieferwagen kracht ins Heck des Lkw.