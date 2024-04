Schwerer Unfall beim Pfändertunnel-Portal

all

Die Feuerwehren aus Lochau und Bregenz-Rieden waren im Einsatz. Aufgrund des Unfalls war der Pfändertunnel in beide Richtungen gesperrt. Insbesondere die Sperrung in Richtung Deutschland wird voraussichtlich noch einige Zeit bestehen bleiben, der Tunnel wurde in Richtung Tirol wieder freigegeben. Ein Sachverständiger wurde zur Unfallstelle gerufen, um die genauen Ursachen zu klären.