Unfall im Pfändertunnel

Am Montagnachmittag hat sich im Pfändertunnel in Fahrtrichtung Deutschland ein Unfall ereignet.

Am Montag, den 20.02.2023, gegen 17:15 Uhr ereignete sich im Pfändertunnel ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Der 29-jährige Lkw-Lenker fuhr mit seinem Fahrzeug im Pfändertunnel auf der ersten Fahrspur in Fahrtrichtung Deutschland. Zur selben Zeit fuhr ein 59-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der Überholspur ebenfalls in Fahrtrichtung Deutschland.