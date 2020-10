Unfall auf Laternserstraße: Pkw überschlägt sich kurz nach Furkajoch mehrfach

Ein 37-jähriger Pkw-Lenker kam von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich sein Pkw mehrfach. Der verunfallte Lenker wurde erst Stunden später gefunden.

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es auf der Laternserstraße kurz nach dem Furkajoch Richtung Rankweil zu einem Verkehrsunfall. Nach Informationen der Polizei kam ein 37-jähriger Lenker aus Koblach auf Höhe der Gampernestalpe von der Fahrbahn ab - wohl aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse.

Dabei dürfte der Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw verloren haben. Er stürzte in weiterer Folge ca. 150 Meter in freies Gelände ab, wo sich der Pkw mehrfach überschlagen haben dürfte, heißt es im Polizeibericht.

Mann kann sich selbst befreien

Der 37-Jährige konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien. Da er sein Handy nicht mehr finden konnte, um Hilfe anzufordern, kletterte er auf die Laternserstraße zurück. In weiterer Folge begab er sich auf die Passhöhe zum dortigen Imbissstand. In seiner Not, nicht zu erfrieren, schlug er mit einer Bierbank eine Fensterscheibe des Imbissstandes ein um darin die Nacht zu verbringen.