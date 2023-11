Unfall auf der Dornbirner Schweizerstraße

Am Donnerstagabend kam es zu einem Unfall mit zwei Fahrzeugen.

Am Donnerstagabend kam es zu einem Unfall mit zwei Fahrzeugen.

Am Abend des 23. November 2023 ereignete sich gegen 20:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Schweizerstraße (L45) in Dornbirn, nahe der Kreuzung "An der Fuhr".

Zwei Pkw kollidierten aus bisher unbekannten Gründen. Dabei wurden ein Fahrer und eine Mitfahrerin des jeweils anderen Fahrzeugs verletzt. Nach der Erstversorgung durch das Rettungsteam wurden sie ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert. Die Fronten beider Pkw wurden beschädigt und die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der unverletzte Fahrer des anderen Fahrzeugs wurde von einem herbeigerufenen Arzt untersucht, um seine Fahrtüchtigkeit zu überprüfen. Aufgrund des Untersuchungsergebnisses wurde eine Blutprobe entnommen und seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

