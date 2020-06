Durch Kind abgelenkt – Pkw kracht gegen Leitschiene

Unbestimmten Grades verletzt wurde am Donnerstag eine Pkw-Lenkerin nach einem Unfall auf der A14.

Am Donnerstagnachmittag fuhr eine Pkw-Lenkerin mit ihrem dreijährigen Kind auf der A14 in Fahrtrichtung Tirol. Auf Höhe Hohenems war die Mutter kurzzeitig abgelenkt, als sie mit ihrer Tochter redete. Sie geriet dadurch mit ihrem Fahrzeug zu nahe an die Mittelleitschiene und touchierte diese leicht. In der Folge riss sie das Fahrzeug nach rechts, kam dadurch ins Schleudern und prallte gegen die Außenleitschiene. Durch die Wucht wurde der Pkw wieder auf den Fahrstreifen zurückgeschleudert, wo das Fahrzeug schließlich zum Stillstand gekommen ist.