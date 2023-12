Unfall auf der A14 bei Dornbirn-West: Kilometerlanger Stau

Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der Autobahn A14 bei Dornbirn-West ein Auffahrunfall. In den Unfall waren insgesamt vier Fahrzeuge verwickelt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

Bei dem Zusammenstoß wurde eine Person verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Über den Grad der Verletzungen liegen derzeit keine genaueren Informationen vor.

self all Open preferences.

Lange Wartezeiten

Der Unfall verursachte auf der A14 in Richtung Feldkirch einen kilometerlangen Rückstau. Die Unfallstelle konnte nur einspurig passiert werden, was zu längeren Wartezeiten führte. Verkehrsteilnehmer auf dieser Strecke mussten mit zusätzlichen 40 Minuten Fahrzeit rechnen.

Auffahrunfall am Dienstagmorgen auf der A14. (Bild: VOL.AT/R. Vlach)

Vier Fahrzeuge waren an dem Unfall beteiligt. (Bild: VOL.AT/R. Vlach)

Eine Person wurde ins Krankenhaus eingeliefert. (Bild: VOL.AT/R. Vlach)

Es kam zu kilometerlangem Rückstau Richtung Feldkirch. (Bild: VOL.AT/R. Vlach)