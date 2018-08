Fünf Fahrzeuge in Auffahrunfall auf A14 verwickelt

Auf der A14 auf Höhe der Ausfahrt Dornbirn-Süd kam es am Dienstagnachmittag zu einem Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen.

Ein Pkw-Lenker war am Dienstagnachmittag auf der A14 in Fahrtrichtung Tirol unterwegs. Auf Höhe der Autobahnausfahrt Dornbirn-Süd übersah der Pkw-Lenker das Ende eines Staus. Der Vorarlberger wich auf der Überholspur nach links aus, überholte und streifte dabei das Fahrzeug eines deutschen Pkw-Lenkers bevor es schlussendlich in das Heck des davor fahrenden Fahrzeuges krachte. Durch den Aufprall schoben sich insgesamt vier Fahrzeuge ineinander.